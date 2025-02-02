Aksu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu Yapıldı - Son Dakika
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Aksu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu Yapıldı

Aksu\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu Yapıldı

Antalya Aksu'da düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ele geçirildi.

02.02.2025 13:36
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Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 22 tabanca, 19 av tüfeği, 6 bin 181 fişek ve 22 tabanca şarjörü ele geçirildi. Operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu Yapıldı - Son Dakika

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