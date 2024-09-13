Aksu\'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar orman ve 1 hektar ziraat alanı zarar gördü.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'nde, saat 17.30 sıraların henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz ve 3 su ikmal aracı ile birlikte çok sayıda yangın işçisi, yangının söndürülmesi için yoğun bir mücadele verdi. Yapılan hızlı müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar ormanlık alan ve 1 hektar ziraat alanının zarar gördüğü belirtildi. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. - ANTALYA