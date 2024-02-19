AKUT Fethiye, kayalık alanda mahsur kalan keçi ve yavrusunu kurtardı - Son Dakika
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AKUT Fethiye, kayalık alanda mahsur kalan keçi ve yavrusunu kurtardı

AKUT Fethiye, kayalık alanda mahsur kalan keçi ve yavrusunu kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alanda otlayan keçi ve yavrusu, mahsur kaldı. Keçilerin sahipleri yardım çağrısı yapınca AKUT Fethiye ekibi harekete geçti. Ekip, ip yardımıyla kayalıklarda mahsur kalan keçi ve yavrusunu kurtararak sahibine teslim etti.

19.02.2024 09:46  Güncelleme: 09:47
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alandaki mahsur kalan keçi ve yavrusu AKUT Fethiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye kayalık alanda otlayan keçi ve yavrusu kayalıklara indi. Kayalıklarda mahsur kalan keçilerin sahipleri tarafından yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye AKUT Fethiye ekibi sevk edildi.

AKUT Fethiye ekibi ip yardımı ile kayalıklarda mahsur kalan keçi ve yavrusunu kurtararak sahibine teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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