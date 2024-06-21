Akyazı'da Ahır ve Samanlıkta Çıkan Yangın Söndürüldü

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Meydana gelen yangında ahırda bulunan hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Bıçkıdere Mahallesi'nde İ.T.'ye ait ahır ve samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatırken ahırda bulunan hayvanlar tahliye edildi. Yangın kısa süre kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA