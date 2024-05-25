Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dün gece düğünde salonunda çıkan ve sokağa taşan kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlandı.
Kavga, dün gece saatlerinde Ömercikler Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda başladı. İki taraf arasında salon içerisinde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya dönüşen olay sokağa taştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince, kavga daha fazla büyümeden sonlandırıldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Akyazı'da düğün salonunda çıkan kavga polis müdahalesiyle sonlandı - Son Dakika
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