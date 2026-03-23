Akyazı\'da Miras Kavgası: 2 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde miras meselesi sebebiyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Erdoğdu Mahallesi 2006. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli ile M.Ş. ve O.M.A. arasında miras meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada ismi öğrenilemeyen şüpheli, yanındaki silahla M.Ş. ve O.M.A.'yı vurarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralılar vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA