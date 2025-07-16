Akyazı\'da Motosiklet-Tanker Çarpışması

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tanker ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Akyazı ilçesinde seyreden R.H. idaresindeki 54 HK 442 plakalı tanker ile M.B. hakimiyetindeki 54 ACE 798 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA