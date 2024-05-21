Akyazı'da benzinle yakılan kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Akyazı'da benzinle yakılan kadın son yolculuğuna uğurlandı

Akyazı\'da benzinle yakılan kadın son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde para vermediği iddiasıyla oğlu tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan ve 32 gün sonra hastanede hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından tutuklanan şüpheli ise cezaevine gönderildi.

21.05.2024 18:12
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde para vermediği iddiası ile oğlu tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan ve 32 gün sonra hastanede hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

18 Nisan Perşembe günü Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre kısa bir süre önce annesi Mükerrem Yılmaz'dan (64) para alan ve tekrar isteyince ret cevabı ile karşılaşan Ö.Y. (42) öfkelendi. Ö.Y., benzin dökerek annesi ve kendisini yaktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz kadın, ilk olarak Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan Mükerrem Yılmaz, Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilmişti. Her iki elinde de yanıklar oluşan şüpheli Ö.Y. ise olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü. Şahıs, işlemlerinin ardından elleri sargılı şekilde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Son yolculuğuna uğurlandı

32 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Mükerrem Yılmaz'dan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında cenazesi teslim alınan Mükerrem Yılmaz, Erdoğdu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akyazı'da benzinle yakılan kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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