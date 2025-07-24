Akyazı\'da otomobil ağaçla çarpıştı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan Tofaş otomobil ağaca çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, karı-koca çift yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Dokurcun Çakırlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyreden A.Ö. idaresindeki 54 ES 089 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Otomobil sürücü A.Ö. ile araçta yolcu konumunda bulunan eşi F.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine giderek yaralılara yardım etti. Yaralılar vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç üzerinde güvenlik kontrolleri gerçekleştirirken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otomobil adeta hurdaya döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA