Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yola atlayan 4 yaşındaki çocuk, SUV tipi aracın çarpması neticesinde yaralandı.
İnönü Mahallesi 7005. Sokak'ta meydana gelen kazada 4 yaşındaki Ü.E. isimli çocuk, koşarak yola atladığı esnada E.U. idaresindeki 41 EU 980 plakalı Dacia marka SUV tipi araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı çocuk hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Akyazı'da SUV Tipi Araç Çocuğa Çarptı - Son Dakika
Küçükçekmece'de düzenlenen bir düğün konvoyunda, lüks bir araç yolu kapatarak drift attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Drift sonrası konvoydaki araçlar, duman bulutu içerisinde korna çalarak yola devam etti.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda, 471 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Zanlılar, adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde kaybolan 7 yaşındaki Mehmet Derin'in cansız bedeni, Işık Sitesi mevkiinde derede bulundu. Jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından ağaca takılmış şekilde bulunan çocuğun cesedi, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde, Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak'ta yürüyen Alican Kırca (61), kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrolde Kırca'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Adıyaman'ın Siteler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binada şüpheli ölüm ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. İnceleme sonucunda, Mehmet Rençber isimli yaşlı adamın asansörde hareketsiz halde öldüğü belirlendi. Savcının talimatıyla cenaze, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri savruldu ve kaldırıma çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak iki kişi daha hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, kömür yüklü bir tırın virajı alamayarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.D., isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?