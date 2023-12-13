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Akyazı'da tarihi eser operasyonu: 176 adet sikke ve obje ele geçirildi - Son Dakika
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Akyazı'da tarihi eser operasyonu: 176 adet sikke ve obje ele geçirildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şüphelinin aracında yapılan aramada 176 adet sikke, yüzük ve obje ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Akyazı\'da tarihi eser operasyonu: 176 adet sikke ve obje ele geçirildi
13.12.2023 - 18:23,
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser olarak değerlendirilen 176 adet sikke, yüzük ve obje ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleşen operasyonda bir şüphelinin aracında yapılan aramada tarihi eser olarak değerlendirilen 176 adet sikke, yüzük ve obje ele geçirildi. Hususa ilişkin olarak şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Sakarya, Akyazı, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akyazı'da tarihi eser operasyonu: 176 adet sikke ve obje ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akyazı'da tarihi eser operasyonu: 176 adet sikke ve obje ele geçirildi - Son Dakika
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