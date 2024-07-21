Akyazı'da Trafik Işıklarında Otomobil Yangını

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Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda trafik ışıklarında duran otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Dumanların kara yolunu kapladığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, D-100 kara yolu Akyazı ilçesi Ormanköy kavşağında meydana geldi. Sürücü ismi ile plakası henüz öğrenilemeyen ve trafik ışıklarında duran bir otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangın sebebi ile bölgeyi dumanlar kapladı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA