Akyazı'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Akyazı'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Akyazı\'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

02.06.2024 13:23
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Batakköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, N.B. idaresindeki 54 ADJ 931 plakalı hafif ticari araç ile F.D. idaresindeki yabancı plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü F.D. ile aynı araçta bulunan 11 yaşındaki Y.T.D., 16 yaşındaki A.B.D. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan A.B. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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