Alaca\'da 14 Yaşındaki Luay Kayıp

3.Sayfa

Çorum'un Alaca ilçesinde, 14 yaşındaki Luay Muhammed isimli çocuktan haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, dün ailesiyle birlikte tarlaya çalışmaya giden Luay Muhammed ailesine haber vermeden tarladan ayrıldı. Durumu fark eden ailesi yakın çevrede arama yaptıktan sonra bulamayınca çocuklarının bulunması için jandarma ve polise başvurarak yardım istedi. En son Günhan Mahallesi'nde görülen kayıp çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor. - ÇORUM