Çorum’da anız yangını ekili arazilere sıçramadan söndürüldü

Çorum'un Alaca ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin yoğun çabası sonucu ekili arazilere sıçramadan söndürüldü. 150 dönüm alan yangında zarar gördü.

Yangın, Kuyluş köyü mevkiinde bulunan anızlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle anızlık alanda yangın meydana geldi. Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı, 2 kepçe ve 1 greyder giderek müdahalede bulundu. İş makineleriyle yanan alanın çevresine müdahale edilerek alevlerin ilerleyişi durdurulurken, itfaiye ekipleri yangını çevredeki ekili tarım arazilerine ulaşmadan kontrol altına aldı. Bölgede yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken 150 dönüm alan zarar gördü.