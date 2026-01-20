Çorum\'da binanın çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Çorum'un Alaca ilçesinde, binasının çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alaca ilçesi Ankara Caddesi'ndeki binanın çatısında uzun süre inemeyen kediyi fark eden vatandaşlar durumu Alaca Belediyesi İtfaiye Amirliğine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla gerçekleştirdikleri çalışmayla kediyi güvenli şekilde bulunduğu yerden indirdi. Kurtarılan kedi, veteriner hekimlerin yaptığı kontrollerin ardından sağlık durumunun iyi olduğunun belirlenmesi üzerine doğal yaşam alanına salındı. - ÇORUM