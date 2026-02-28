Alaca\'da Metamfetaminle İki Şahıs Gözaltına Alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından 10,09 gram metamfetaminle yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçtaki iki şahsın üzerinde, şüphe üzerine arama yapıldı. Aramada 10,09 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şühpeli gözaltına alındı. Yapılan kimlik kontrollerinde şahıslardan birinin 'uyuşturucu madde satın almak, içmek, bulundurmak" suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM