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Alacak verecek kavgasında silahla vurulan genç hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te husumetli olduğu şahıs yada şahıslarla yaşanan kavga sırasında silahla vurulan 23 yaşındaki Akın Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısı yada zanlılarını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Savcılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle 23 yaşındaki Akın Kaya ile husumetli olduğu şahıs yada şahıslar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahla vurulan Akın Kaya, ağır yaralandı. Yaralı Kaya, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akın Kaya'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Çorum'da defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan olay sonrası kaçan katil zanlısı yada zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.