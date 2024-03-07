Alacak verecek meselesi sokağa taştı... Cadde boks ringine döndü
BURSA - Bursa'da iki grup arasında çıkan tartışma caddeye taştı. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla vurdukları anlar kameraya yansırken, olayı çevredekiler güçlükle ayırdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek sebebiyle sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma taraflar arasında kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Cadde üzerinde tekme ve yumruklarla birbirine vuran kişiler kameraya yansırken, çevredekiler kavgayı güçlü ayırdı.
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Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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