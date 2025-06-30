Alaçam'da Kurban Bayramı'nda Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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Alaçam'da Kurban Bayramı'nda Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Alaçam\'da Kurban Bayramı\'nda Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
30.06.2025 18:01
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Samsun'da Kurban Bayramı'ndaki kavga sonucu 18 yaşındaki Enes Karagül hayatını kaybetti.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Kurban Bayramı'nda yaşanan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Enes Karagül'ün hayatını kaybettiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Karagül'ün ailesi, saldırganların yanı sıra olaya sebebiyet verenlerin de tutuklanmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, husumet bulunan iki grup arasında bayram günü çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.K. (19) tarafından bıçaklanan Enes Karagül (18), O.K.T. ve S.K. (20) yaralandı. Kafasından ağır şekilde bıçaklanan Enes Karagül, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan S.K. ve Ü.C. tutuklanırken, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıkmasıyla birlikte acılı aile, olayda aktif rol aldığını iddia ettikleri şahısların da adalet önüne çıkarılmasını talep etti.

"En ağır cezayı alsınlar"

Enes'in babası Hasan Karagül, "Kavgada 10 kişi çocuğun üzerine geliyor. Olayı başlatan baba tokat atıyor, dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Dizi çocuğumun karnında, elleri boğazında. Böyle pansuman mı olur? Katilin babası da suçludur. En ağır cezayı alsınlar. Adalete sonsuz güveniyorum" diye konuştu.

"Tasarlanmış cinayet, müebbet istiyoruz"

Dede Sezai Karagül ise, "Torunum bayramın birinci günü çağırıldı. Önce babası tokat atıyor, sonra diğerleri etrafını sarıyor, kaçmasına fırsat verilmiyor. Bu tasarlanmış bir cinayettir. Müebbet hapis istiyoruz" dedi.

Ailenin avukatı Ahmet Eraslan da olayla ilgili olarak babanın da tutuklanması için süreci takip ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Olay yerinde pansuman değil, nefes kesmeye yönelik bir müdahale var. Karnına dizle bastırmak, boğazını sıkmak delillerle ortada. Ayrıca olay yerinde elinde bıçakla görülen bir şahıs da tespit edildi. Bu kişinin de tutuklanmasını talep ediyoruz."

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Karagül ailesi adaletin tam olarak tecelli etmesini bekliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alaçam'da Kurban Bayramı'nda Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alaçam'da Kurban Bayramı'nda Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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