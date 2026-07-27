Alaçam’da arazi yangını korkuttu

Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan örtü yangını çevrede paniğe yol açtı.

Alaçam ilçesi Yakacık Mahallesi Mezarlık Sokak'ta bulunan Kırbıyık Çiftliği yakınındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.