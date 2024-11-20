Aladağlar'da Kaybolan İkiz Dağcı Kız Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Aladağlar'da Kaybolan İkiz Dağcı Kız Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Niğde'nin Aladağlar bölgesinde kaybolan Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşler Mariao ve Valentino Ivankova için arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, havadan ve karadan arama faaliyetleri gerçekleştiriyor.

20.11.2024 17:40
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Ekipler kız kardeşleri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor

- Aladağlar'da kaybolan dağcı ikiz kardeşlerin fotoğrafları ortaya çıktı

NİĞDE - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da zirve tırmanışı yapmak için gitmek için 17 Kasım'da yola çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşlerin dağda çekindikleri fotoğraflar ortaya çıkarken, ekipleri arama çalışmaları sürüyor.

Belaruslu dağcı ikiz kardeşlerin tespit edilen rotası havadan ve karadan taranıyor. 2 dağcının bulunması için havadan yapılan arama faaliyetleri sabah saat 04.00'de Jandarma Arama Kurtarma timi ve AFAD ekiplerince karadan da başlatıldı. Belarus uyruklu iki kardeş Mariao ve Valentino Ivankova Cumartesi günü Aladağlar Emli Vadisi'nden zirve tırmanışı yapmak için yürüyüşe geçmiş daha sonra kendilerinden haber alınamamıştı. 9 Kasım 2024 tarihinde Belarus Konsolosluğu tarafından Valiliğine gelen telefonla verilen bilgide, Mariao Ivankova ve Valentino Ivankova isimli Belarus vatandaşı iki kişinin 15 Kasım 2024 tarihinde Ankara'dan Niğde'ye dağcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere geldikleri, ancak 18 Kasım 2024 tarihinde geri dönüş yapmaları gerekirken kendilerinden haber alınamadığı belirtilmiş ve yapılan ihbarın ardından dağcı kardeşleri bulmak için arama faaliyeti başlatılmıştı.

Öte yandan; Kayseri'nin Yahyalı Belediyesi de kaybolan kardeşleri bulmak için başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına personel ve lojistik destek verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aladağlar'da Kaybolan İkiz Dağcı Kız Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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