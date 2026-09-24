Alanya Avsallar'da 5 gündür haber alınamayan 74 yaşındaki İsveçli evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 74 yaşındaki İsveç uyruklu erkek şahıs itfaiye ekiplerince evinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitede yaşayan İsveç uyruklu Lars Olof Jidsell'den 5 gündür haber alamayan site görevlileri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince girilen evde 74 yaşındaki şahsın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.