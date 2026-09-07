Alanya Bektaş'ta çalılık yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü, 1 dönüm zarar gördü
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm arazi zarar görürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm arazi zarar gördü.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Bektaş Mahallesi Bektaş Caddesi üzerinde bulunan çalılık alanda meydana geldi. Çalılıkların yandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle çalılık alanda yaklaşık 1 dönümlük arazi zarar görürken, ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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