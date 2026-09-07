Alanya Bektaş'ta çalılık yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü, 1 dönüm zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya Bektaş'ta çalılık yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü, 1 dönüm zarar gördü

Alanya Bektaş\'ta çalılık yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü, 1 dönüm zarar gördü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm arazi zarar görürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm arazi zarar gördü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Bektaş Mahallesi Bektaş Caddesi üzerinde bulunan çalılık alanda meydana geldi. Çalılıkların yandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle çalılık alanda yaklaşık 1 dönümlük arazi zarar görürken, ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İnceleme, Antalya, Alanya, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya Bektaş'ta çalılık yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü, 1 dönüm zarar gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP seçim tarihini de adayını da açıkladı MHP seçim tarihini de adayını da açıkladı
Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı
Zelenski’den savaş açıklaması: Kış boyunca devam edebilir Zelenski'den savaş açıklaması: Kış boyunca devam edebilir
Manchester United’a 906’da büyük şok Son saniyede kaleye füze yolladı Manchester United'a 90+6'da büyük şok! Son saniyede kaleye füze yolladı
Bir dönem Beşiktaş’taydı Bayern Münih’in 60 maçlık serisine son verdi Bir dönem Beşiktaş'taydı! Bayern Münih'in 60 maçlık serisine son verdi
Barcelona’nın acıması yok Rakibi perişan ettiler Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler

17:13
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
16:32
Etimesgut belediye başkan yardımcısının uyuşturucu testi pozitif çıktı
Etimesgut belediye başkan yardımcısının uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:18
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıkladı
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladı
15:52
Ahmet Davutoğlu ifade verdi İşte ilk sözleri
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri
15:22
Veyis Ateş tahliye edildi
Veyis Ateş tahliye edildi
14:53
OVP sonrası yeniden hesaplandı İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 17:29:22. #7.12#
SON DAKİKA: Alanya Bektaş'ta çalılık yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü, 1 dönüm zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement