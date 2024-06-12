Alanya Belediyesi, Dim Barajı üzerindeki ruhsatsız inşaatı yıktı - Son Dakika
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Alanya Belediyesi, Dim Barajı üzerindeki ruhsatsız inşaatı yıktı

Alanya Belediyesi, içme suyu havzalarının korunmasına dair yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Dim Barajı üzerindeki ruhsatsız ve izinsiz betonarme inşaatı ile 34 çardağın yıkımını gerçekleştirdi.

12.06.2024 15:52
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Alanya Belediyesi, içme suyu havzalarının korunmasına dair yönetmelik hükümleri doğrultusunda, mutlak koruma alanı içerisinde yer alan Dim Barajı üzerindeki ruhsatsız ve izinsiz betonarme inşaatı ile 34 çardağın yıkımını gerçekleştirdi. Başkan Osman Tarık Özçelik, konuyla ilgili olarak, "Ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek, ruhsatsız ve izinsiz betonarme inşaatın ve 34 adet çardağın yıkımını gerçekleştirdi. Bu ve benzeri unsurlara asla taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından inşaat çalışmaları yapıldığı tespitinin ardından Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri denetimler yaptı. Bu kapsamda İçme Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda göl maksimum su seviyesinden itibaren 300 metre genişliğinde kara alanı olarak tarif edilen ve mutlak koruma alanı içerisinde yer alan Üzümlü Mahallesi 115 ada 14-16-24-28 parseller ve 198 ada 1 orman parselindeki (baraj gölü kıyı kesimi) numaralı taşınmazlar üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapılaşma tespit edildi. İlgili konu Alanya Belediyesi Encümen Toplantısında görüşülerek yıkım kararı alındı. Daha sonra Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkım işlemleri gerçekleştirilirken, Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Jandarma ve Belediye Zabıta ekipleri de söz konusu alanda hazır bulundu.

"Kaçağa geçit vermeyeceğiz"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 'İçme Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik' hükümleri doğrultusunda, Üzümlü Mahallesi Baraj Gölü kıyı kesiminde ruhsatsız ve izinsiz yapılaşma tespit edildi. Encümen Toplantımızda konuyu görüşerek, İmar Kanunu'na göre ruhsatsız olduğu için yıkım kararı aldık. Ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek, ruhsatsız ve izinsiz betonarme inşaatın ve 34 adet çardağın yıkımını gerçekleştirdi. Bu ve benzeri unsurlara asla taviz vermeyeceğiz. Kaçak, ruhsatsız ve izinsiz yapılaşmayla mücadelemiz devam edecek" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya Belediyesi, Dim Barajı üzerindeki ruhsatsız inşaatı yıktı - Son Dakika

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