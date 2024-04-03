Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Oyuncusu Trafik Kazasında Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir yolcu otobüsünün otomobile arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Bardia Saadat yaralandı. Takımdan yapılan açıklamada, oyuncunun müşahede altına tutulacağı ifade edildi.
Kaza, Okurcalar Mevkii Alarahan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.S. (51) idaresindeki 16 BIA 314 plakalı yolcu otobüsü, Alanya istikametine seyir halinde olan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Bardia Saadat'ın (22) kullandığı 07 HMR 31 plakalı otomobile kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda hafif yaralı olan Bardia Saadat, sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Öte yandan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'ndan kazayla ilgili yapılan açıklamada, hayati tehlikesi olmadığı belirlenen voleybolcu Bardia Saadat'ın hastaneden taburcu olduğu ve 10 gün müşahede altında tutulacağı belirtildi. - ANTALYA
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