Alanya\'da 250 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 28 Şubat-18 Nisan tarihleri arasında polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda toplam 250 aranan şahıs yakalandı.
Alanya'da 28 Şubat-18 Nisan tarihleri arasında emniyet bölgesi sorumluluk alanlarında hapis cezası sebebiyle 22'si hırsızlık, 25'i dolandırıcılık, 12'si cinsel saldırı, 10'u narkotik, 9'u yağma 7'si kaçakçılık ve organize suçlar ve 51'i diğer suçlardan olmak üzere aranan toplam 136 şahıs yakalandı. Aynı tarihlerde jandarma bölgesi sorumluluk alanlarında hapis cezası sebebiyle 14'ü hırsızlık, 17'si narkotik, 11'i kaçakçılık ve organize suçlar, 6'sı siber suçlar, 2'si cinsel saldırı ve öldürme, 1'i yağma ve 60'ı diğer suçlar olmak üzere aranan toplam 114 şahıs yakalandı.
Emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında hapis cezası sebebiyle aranan toplam 250 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca ifade vermesi için aranan şahıslar kapsamında ise aynı dönemde emniyet bölgesinde 245, jandarma bölgesinde 193 şahıs olmak üzere toplam 438 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA
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Ordu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, organize suç örgütü üyeliği ve 6136 SKM suçundan tutuklandı. Şüphelilere yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma komutanlığınca yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 adet G-3 piyade tüfeği, 9 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1.040 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet tabanca, ruhsatsız av tüfekleri ve 1 adet gaz el bombası bulundu. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında meydana gelen hasar, dron ile görüntülendi. Yangın sonucunda marketteki ürünler tamamen yanarken, çatı çöktü.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Operasyonlarda toplamda 11,39 gram bonzai, 0,44 gram metamfetamin, 1,22 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 65 adet fişek ve payp ele geçirildi. Şüpheliler hakkında tahkikat başlatılırken, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalara devam edileceği belirtildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılından bu yana yapılan motosiklet denetimlerinde 10 bin motosiklet sürücüsüne toplamda 31 milyon lira ceza kesti. Sadece Nisan ayında ise 7 bin 476 motosiklet denetlendi ve 2 bin 715 sürücüye 8 milyon lira ceza uygulandı. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.
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