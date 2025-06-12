Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi - Son Dakika
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Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi

12.06.2025 14:51
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın sırasında içeride mahsur kalan 622 turist itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 turist hastaneye sevk edilirken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Alanya'da 5 yıldızlı otelde yangın: 622 turist tahliye edildi

Tahliye edilen 622 turist civar otellere yerleştirildi

Dumandan etkilenen 3 turist hastaneye sevk edildi

40 itfaiye personelinin hızlı müdahalesi muhtemel ölüm ve ağır yaralanmaların önüne geçti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 8 katlı bir otelin eksi 1'inci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında otelin üst katları yoğun dumanla kaplanırken, içeride mahsur kalan 622 turist itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. 3 turist olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken dumandan etkilenen bazı turistlere ise olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangın, gece saatlerinde Alanya'nın Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, bulunan 5 yıldızlı bir otelin bodrum katında başladı. Bodrum kattaki hamam-sauna bölümündeki yıkama ve kurutma makinelerinin bulunduğu bölümde elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde durulan yangını fark eden otel çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Birimi ile birlikte Payallar, İncekum, Manavgat ve Gazipaşa itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan turistleri kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından içeride bulunan yaklaşık 622 turist güvenli bir şekilde tahliye edildi. Astım hastalığı bulunan 3 turist olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken dumandan etkilenenlere ise otel çevresinde konuşlandırılan ambulanslarda ilk müdahale yapıldı.

10 itfaiye aracı ve 40 personel ile müdahale

Yangının çıkmasının hemen ardından olay yerine intikal eden Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye ekipleri toplamda 10 itfaiye aracı, 40 personel ve Alanya Belediyesine bağlı sulama tankeri yangına müdahale etti.

Dumandan etkilenenlere ayran verildi

Yangının çıkmasının ardından itfaiye ekipleri ve otel personelleri turistlerin güvenli bir şekilde otelden ayrılmalarını sağlarken, bazı çalışan otel personelleri ise dumandan etkilenen turistlere ve görevli personellere ayran ikram etti.

Tahliyenin ardından itfaiye ekipleri 2 gruba ayrıldı. İlk ekip otelin hamam bölgesinde çıkan yangına soğutma çalışması yaparken diğer grup ise otel odalarını tek tek kontrol ederek içeride mahsur kalan başka kişi olup olmadığını araştırdı.

Otelden tahliye edilen ancak duman ve koku nedeniyle odalarına giremeyen turistlerin bir kısmı otelin havuz kenarındaki şezlonglara geçerek beklemeyi tercih etti. Otelden tahliye edilen turistlerin bir kısmı civarda bulunan otellere sevk edilirken, bir kısmı ise minibüs ve otobüsler ile farklı otellere götürüldü.

Yangının, otelin zemin katında, hamam-sauna bölümündeki yıkama ve kurutma makinelerinin bulunduğu bölümde elektrik kontağından çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi - Son Dakika

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