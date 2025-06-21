Alanya'da Adaba Aykırı Eylem: Bir Bar Mühürlendi

Alanya'da adaba aykırı eylem gerçekleştirilen bar mühürlendi

Personel hakkında hayasızca hareket suçundan tahkikat başlatıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir barda adaba aykırı eylemler yapıldığı ve bunun sosyal medya üzerinden paylaşıldığı ihbarını alan Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Antalya Valiliği, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile tespiti yapılan iş yerini 30 gün süre ile mühürledi.

Turizm bölgelerinde faaliyet gösteren umuma açık eğlence yerlerinde genel adaba aykırı eylemler yapılan videolar hem sosyal medya hem de haber merkezlerinde yayınlanarak ülke gündemine damga vurdu. Bu tür faaliyetlerin Alanya'da da yapıldığı ve işletmenin kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı ihbarını alan Antalya Valiliği, Alanya Kaymakamlığı, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçerek ilgili iş yerini tespit etti ve 30 gün süre ile mühürledi.

Personel hakkında hayasızca hareket suçundan tahkikat başlatıldı

İş yeri çalışanı olduğu tespit edilen O.S. isimli personele 'Hayasızca Hareketler' suçundan 2025-31 suç sayılı tahkikat başlatıldı. Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi No 15 adresinde faaliyet gösteren H.B. isimli iş yeri ise Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 8'inci maddesi (5259/3 sayılı kanunla eklenen) (d) bendi gereği "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film ve video bant gösterilen yerler ile internet üzerinden yapılan yayınlara izin verilen yerler, mahallin en büyük mülki amiri tarafından günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir." hükmünce 30 gün süre ile mühürlendi.

Özçelik: "Bu tür davranışlara kesinlikle taviz vermeyeceğiz"

Konu ile ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkan Osman Tarık Özçelik, 2024 yılı yaz sezonundan bu yana bu tür faaliyetlere Alanya'da taviz vermediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı; "Bizler Alanya'mızın turizmini bir adım ileriye taşıyabilmek için var gücümüzle çalışırken birkaç işletmenin sosyal medya üzerinden kentimizin turizmini kötüleyecek davranışlarda bulunması üzerine ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek gerekli işlemleri gerçekleştirdi. Alanya Belediyesi olarak 2024 yılı Nisan ayından bu yana masa ve bar üzerinde müstehcen harekette bulunan ve dans edenlere gerekli işlemleri yaparak iş yerleri ticari faaliyetten men edilmiş ve hem şahıs hem de iş yerleri hakkında gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. Bundan sonra da bu tür davranış ve hareketlere asla taviz verilmeden gerekli kontrollerimiz devam edecektir."