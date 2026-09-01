Alanya’da ağaçlık alanda çıkan yangında 10 dönüm alan ve sera zarar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında bir sera zarar görürken, yaklaşık 10 dönüm ağaçlık alan küle döndü.

Yangın, saat 12: 00 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi Ketenlik mevkiinde meydana geldi. Ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına havadan 1 helikopter, karadan ise 3 arazöz ile Alanya Belediyesi'ne ait 2 su tankeri, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında bir sera zarar görürken, yaklaşık 10 dönümlük ağaçlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.