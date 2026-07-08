Antalya\'da ağaçtan inemeyen kedi vinç yardımıyla kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, Alanya Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Şekerhane Mahallesi Alaiye Caddesi Takavit Amat Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki ağaçta mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Alanya Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı vinç ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, vinç yardımıyla kediyi bulunduğu yerden güvenli şekilde indirerek kafese aldı. İlk kontrolleri yapılan kedi, Alanya Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Burada sağlık kontrolleri ile kısırlaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından kedinin yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. - ANTALYA