Alanya'da Alacak Verecek Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alanya'da Alacak Verecek Cinayeti

Geniş Video İzle

Alanya'da borç meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

17.01.2025 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da alacak verecek cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

İşyeri önünde bıçaklı saldırıya uğrayan kıraathane sahibi hastanede hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkar ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanın olayın 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 21: 00 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Kıymalı sokak'ta bulunan bir işyerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre borç para meselesi yüzünden çıkan tartışmada İbrahim Ç ve Haris. A isimli şahıslar Medeni Önem'in çalıştırdığı kıraathaneye 07 BHP 934 plakalı motosiklet ile geldiler. Alkollü olduğu öğrenilen şahıslar önce işyerinde Medeni Önem ile tartıştıktan sonra dışarı çıktılar. Tartışma kavga boyutuna geldikten sonra İbrahim Ç yanında getirdiği bıçakla Medeni Önem'i göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Medeni Önemi bıçaklayan İbrahim Ç olay yerinden ayrılmazken diğer şüpheli kaçarak uzaklaştı. Haris A. ise olay yerinden uzaklaşmak isterken bıçağı gizlemek için otomobilin altına attı. Çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve Olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri durumu ağır olan Medeni Önem'i Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Medeni Önem'i ağır yaralayan İbrahim Ç olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, diğer kaçan Haris A.ise Motorize polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Medeni Önem yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Medeni Önem'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Şüpheli şahıslar İbrahim Ç VE Haris A. bugün adliyeye sevk edildi.

Alanya\'da Alacak Verecek Cinayeti
Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Alanya, Kavga, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Alacak Verecek Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 00:38:36. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya'da Alacak Verecek Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.