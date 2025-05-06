Alanya'da Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alanya'da Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

Alanya\'da Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

Alanya'da 1.35 promil alkollü sürücü, park halindeki araçlara çarptı; ehliyeti alındı.

06.05.2025 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde alkollü araç kullanan bir sürücü, park halindeki araçlara çarptı. 1.35 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.35 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası kesilirken, aday sürücü statüsünde olması nedeniyle ehliyetine daimi olarak el konuldu. Ayrıca sürücünün aracı da trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, antalya, Alanya, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksi tek karede 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksi tek karede
Oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti Oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Düdüklü tencere bomba gibi patladı, lokanta çalışanı saniyelerle kurtuldu Düdüklü tencere bomba gibi patladı, lokanta çalışanı saniyelerle kurtuldu
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
Peru’da kaçırılan 13 madenci ölü bulundu Peru'da kaçırılan 13 madenci ölü bulundu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın kızından CHP’ye geçmiş olsun telefonu Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın kızından CHP'ye geçmiş olsun telefonu
Kanada’dan vatandaşlarına uyarı: Fransa’da terör tehdidi yüksek Kanada'dan vatandaşlarına uyarı: Fransa'da terör tehdidi yüksek
Mertens çiftinden sürpriz Bebeklerine Türkçe isim verecekler Mertens çiftinden sürpriz! Bebeklerine Türkçe isim verecekler
Özel’e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim Özel'e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim
Real Madrid’den Arda Güler paylaşımı: Türk elması Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı: Türk elması
Sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu için eylem: Biz kadınlar nasıl güvende olacağız Sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu için eylem: Biz kadınlar nasıl güvende olacağız?

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 19:11:13. #7.12#
SON DAKİKA: Alanya'da Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.