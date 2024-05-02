Alanya\'da alkollü sürücü yaya çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün 1,99 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Alanya- Gazipaşa D-400 karayolu Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. (42) idaresindeki 07 ALS 202 plakalı otomobil, Gazipaşa istikametinde seyir halindeyken yaya geçidi olmayan yerden geçtiği esnada Mine Elmacıoğlu'na (55) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi olay yerinde Mine Elmacıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Elmacıoğlu'nun cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda araç sürücü S.B'nin 1.99 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA