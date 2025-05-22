Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde güneşlenen Alman turist hayatını kaybetti.
Kleopatra Plajı'ndaki tatilciler, güneşlenen bir turistin uzun süredir hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Alman uyruklu 67 yaşındaki İlme Elisabeth Erna Hinkel'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Hinkel'in cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü - Son Dakika
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