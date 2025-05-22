Alanya'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü - Son Dakika
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Alanya'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü

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Alanya\'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü
22.05.2025 17:06
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Alanya\'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü
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Almanya'dan tatil için Alanya'ya gelen 67 yaşındaki kadın turist sahilde güneşlendiği sırada hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde güneşlenen Alman turist hayatını kaybetti.

Alanya'da Alman Turist Güneşlenirken Hayatını Kaybetti

TATİLCİLER FARK ETTİ

Kleopatra Plajı'ndaki tatilciler, güneşlenen bir turistin uzun süredir hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alanya'da Alman Turist Güneşlenirken Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Alman uyruklu 67 yaşındaki İlme Elisabeth Erna Hinkel'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Alanya'da Alman Turist Güneşlenirken Hayatını Kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hinkel'in cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alanya'da Alman Turist Güneşlenirken Hayatını Kaybetti
Alanya\'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Bayram Izgoren:
    67 yasinda evinde oturaydin tstilmi eksik biz gidemiyoruz bize birsey olmuyor 4 40 Yanıtla
  • Hasan Kara:
    Baryam sende gel antalyaya tatile gii.. 5 1 Yanıtla
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