Alanya\'da Anız Yangını Evi Ateşe Verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçede yakılan anız yangına neden oldu. Alevlerin sıçradığı 3 katlı evin 1. katında büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi Böcülü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın yanında vatandaşlar tarafından anız yakıldı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kontrolden çıkarak 3 katlı binanın giriş katına sıçradı. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evin 1. katında büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA