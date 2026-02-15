Alanya'da Apartman Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
Alanya'da Apartman Yangını Paniğe Neden Oldu

Alanya'da Apartman Yangını Paniğe Neden Oldu
15.02.2026 21:44
Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 katlı apartmanın 3. katında yangın çıktı, can kaybı yaşanmadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 14.40 sıralarında Kestel Mahallesi Süller Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle dairede yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairenin oturma odası kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Alanya, Emlak, Son Dakika

22:36
