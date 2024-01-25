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Alanya'da Araçtan Ateş Açan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da Araçtan Ateş Açan Kişi Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir araçtan tabanca ile havaya ateş açılması sonucu genel güvenlik tehlikeye sokuldu. İncelemeler sonucu şüpheliler H.K. ve C.K. olarak belirlendi. Şüphelilerin ev, araç ve işyerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 25 fişek ve 3 boş kovan ele geçirildi. C.K. tutuklandı.

Alanya\'da Araçtan Ateş Açan Kişi Tutuklandı
25.01.2024 - 14:06,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde araçtan tabanca ile havaya ateş ederek genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 1 kişi tutuklandı.

Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi Kale Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri önünde, bir araçtan tabanca ile havaya ateş açıldı. İhbarın ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 9 milimetre çapında boş kovan buldu. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelilerinin H.K. ve C.K. olduğu tespit edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adresleri tespit edilen şüpheliler yakalandı. Şahıslara ait ev, araç ve işyerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 25 fişek ile 3 boş kovan ele geçirildi.

Savcılığa sevk edilen şüphelilerden C. K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Araçtan Ateş Açan Kişi Tutuklandı - Son Dakika


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