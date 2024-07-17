Alanya'da aşırı hız yapan sürücü tutuklandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde aşırı hız yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce ticari taksiye ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride savruldu. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleriyle tartışan ve 2,60 promil alkollü çıktığı tespit edilen sürücü, tutuklandı.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gazipaşa istikametine seyir halinde olan ve aşırı hız yaptığı iddia edilen S.A.'nın kullandığı 07 ACH 887 plakalı otomobil, alt geçitten çıktığı sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle aynı yönde ilerleyen A.A.'nın kontrolündeki 07 H 0265 plakalı ticari taksiye çarparak kontrolden çıktı. Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride savruldu. Devrilen aydınlatma direğiyle beraber metrelerce sürüklendikten sonra kaldırıma çıkarak duran araçta sürücü S.A. ve araçtaki B.T.B. yaralandı.

Kaza sonrası gergin anlar yaşattı

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatarak araçtan çıkan sürücü S.A. gergin anlar yaşattı. Daha sonra S.A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleriyle tartıştı. Bunun üzerine polis ekipleri güçlükle sakinleştirdiği sürücü S.A.'yı gözaltına aldı. Diğer yaralı B.T.B. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. B.T.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tutuklandı

Güvenlik kameralarına yansıyan kazada sürücü S.A.'nın 2,60 promil alkollü olduğu tespit edildi. S.A., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANTALYA