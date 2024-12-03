Alanya'da Aşırı Yağış Yol Çökmesine Neden Oldu - Son Dakika
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Alanya'da Aşırı Yağış Yol Çökmesine Neden Oldu

Alanya\'da Aşırı Yağış Yol Çökmesine Neden Oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde aşırı yağışlar, yer altı elektrik hat çalışması yapılan bölgede yol çökmesine sebep oldu. İki otomobil ve bir minibüs çukura düştü, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

03.12.2024 11:28  Güncelleme: 11:32
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Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, daha önce yer altı elektrik hat çalışması yapılan yerde yol çökmesine neden oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi 611. Sokak'ta meydana geldi. Daha önce elektrik hat çalışmaları yapıldığı belirtilen bölgede, aşırı yağıştan dolayı çökmeler meydana geldi. Olayda çalışmanın yapıldığı alana yakın bölgede park halinde 2 otomobil ve 1 minibüs, yolun çökmesi ile birlikte oluşan çukuru düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sesi duyup dışarıya çıkan araç sahipleri ise olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, tedbir amaçlı yol tek yönlü trafiğe kapatıldı.

Alanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile olay yerindeki araçları kurtarmak için seferber oldular.

Akşam saatlerinde evde yemek yerken bir ses duyduğunu aktaran minibüs sürücüsü Cem Şahinli, "Evde yemeğe otururken bir ses duyduk, balkona çıktığımızda yol çökmüş. Bizim ve komşumuzun aracı, elektrik çalışması yapanların kazdığı çukura düştü. Biz hep bu durumu yaşıyoruz, bu duruma bir çözüm bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Çukura düşen araçlar çekici yardımı ile kurtarılırken, tek taraflı kapatılan yol, uzun bir aranın ardından trafiğe açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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