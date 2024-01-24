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Alanya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Alanya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Güzelbağ Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alanya\'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
24.01.2024 - 00:24,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde akşam saatlerinde başlayan yangın söndürüldü.

Yangın, Güzelbağ Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda binada maddi hasar oluştu. Yangında can kaybının ise yaşanmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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