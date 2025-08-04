Alanya\'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Ukraynalı Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesi Damlataş açıklarında Ukrayna uyruklu bir kişi, alkolün etkisiyle denize açıldı. Kısa sürede denizin ortasında çırpınmaya başlayan şahıs boğulma tehlikesi geçirdi. Ukraynalı turist tekneciler tarafından kurtarılırken olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Alanya'nın Damlataş Plajı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ukrayna vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi Damlataş Plajı açıklarında denize açıldı. Alkolün etkisinde olduğu iddia edilen şahıs, bir süre sonra suyun ortasında çırpınmaya başladı. Durumu fark eden, denizde geziye ve balık tutmaya çıkan vatandaşlar, hızla harekete geçerek şahsı sudan çıkardı.

Boğulma tehlikesi atlatan Ukraynalı, tekneye alınarak sahile çıkarıldı. Olay anları teknede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kıyıya çıkarılan Ukrayna uyruklu vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA