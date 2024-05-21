Alanya'da Çalıntı Motosiklet Trafik Kontrolünde Yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da Çalıntı Motosiklet Trafik Kontrolünde Yakalandı

Alanya\'da Çalıntı Motosiklet Trafik Kontrolünde Yakalandı

Alanya ilçesinden çalıntı olduğu belirlenen plakasız ve gelişigüzel boyanmış motosiklet, Manavgat'ta trafik kontrolü sırasında yakalandı. Motosiklet sürücüsü ve yolcu, polis ekiplerini görünce olay yerinden kaçtı.

21.05.2024 12:38
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Seyir halindeyken trafik ekiplerini karşısında gören motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan şahıs, motosikleti bırakıp olay yerinden kaçtı. Üzerinde plaka bulunmayan ve gelişigüzel boyandığı belirlenen motosikletin Alanya ilçesinden çalıntı olarak arandığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Antalya Caddesi'nde Şelale istikametine seyir halindeki Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekip, plakasız motosiklet sürücüsüne durması için uyarıda bulundu. Trafiğin yoğun olması nedeniyle kaçamayacağını anlayan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi, motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı.

Polis ekipleri kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatılırken, trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde plakası bulunmayan ve şase numarası silinmiş motosikletin Alanya ilçesinden çalıntı olduğu belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Çalıntı Motosiklet Trafik Kontrolünde Yakalandı - Son Dakika

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