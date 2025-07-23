Alanya'da Çöp Kamyonu Kontrolden Çıktı: 2 Araç Ezişi, Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Alanya'da Çöp Kamyonu Kontrolden Çıktı: 2 Araç Ezişi, Yangın Çıktı

Alanya\'da Çöp Kamyonu Kontrolden Çıktı: 2 Araç Ezişi, Yangın Çıktı
23.07.2025 17:07  Güncelleme: 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, belediyeye ait bir çöp kamyonunun freninin boşalması sonucu 2 otomobil ezildi. Yangın çıkan aracın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülmesiyle faciadan dönüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun rampada freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada 2 otomobil ezildi, araçlardan birinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın eve sıçramadan söndürüldü. Olayda iki araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Alanya'nın Sugözü Mahallesi Tepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya Belediyesi'ne ait 07 NKH 43 plakalı çöp kamyonu, yokuş yukarı çıkarken frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Geriye doğru hızla ilerleyen kamyon, önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Direği deviren kamyon, ardından park halindeki 07 ADV 763 plakalı otomobile ve sonrasında 07 NC 471 plakalı başka bir otomobile çarparak, araçları yol kenarındaki boşluğa sürükledi.

Tüplü araç alev aldı

Kazada 07 NC 471 plakalı otomobilin tüplü olması nedeniyle çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve elektrik görevlisi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önledi.

Elektrik akımı kesildi, araçlar çekiciyle kaldırıldı

Olay yerine gelen elektrik görevlileri, güvenlik amacıyla bölgedeki elektrik akımını kesti. Kazaya karışan çöp kamyonu ve araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal, "Çöp arabası geri kaçmış, beton direğe vurduktan sonra iki otomobili altına almış. Can kaybımız yok, komşumun evinde maddi hasar var. Tüplü araçlar olduğu için faciadan dönüldü" dedi.

"Araba uçtu zannettik"

Evlerinin önünde otururken büyük bir ses ile olay yerine gelen mahalle sakini Ahmet Edişmen, "Otururken bir ses geldi arka tarafta dere olduğu için araba uçtuğunu zannettik. Geldiğimizde çöp kamyonu 2 arabanın üstüne çıkmış. Ateş aldı biz hemen hortumla 2 kişi müdahale ettik. İtfaiye gelmeden biz müdahale etmeseydik ev yanacaktı" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Otomobil, 3-sayfa, İtfaiye, antalya, Alanya, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Çöp Kamyonu Kontrolden Çıktı: 2 Araç Ezişi, Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti
İsrail ile Suriye masaya oturuyor İsrail ile Suriye masaya oturuyor
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Valverde Türkiye’ye geldi Arda Güler’den sürpriz yorum Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum
Messi’nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı Messi'nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
Real Madrid’de 10 numaralı forma sahibini buldu Real Madrid'de 10 numaralı forma sahibini buldu

16:12
Netanyahu’ya suikast girişimi
Netanyahu'ya suikast girişimi
14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
11:14
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
22:31
Sakarya’da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
Sakarya'da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
22:15
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
21:53
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
21:47
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu İşte büyük sitemi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! İşte büyük sitemi
21:40
Heavy metalin öncüsü, ’Karanlıklar Prensi’ Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
Heavy metalin öncüsü, 'Karanlıklar Prensi' Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
21:40
El Shaarawy sürprizi Süper Lig devine önerildi
El Shaarawy sürprizi! Süper Lig devine önerildi
21:28
Laziolu futbolcu Vecino’ya kötü haber Kamptayken evini soydular
Laziolu futbolcu Vecino'ya kötü haber! Kamptayken evini soydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 17:14:26. #7.13#
SON DAKİKA: Alanya'da Çöp Kamyonu Kontrolden Çıktı: 2 Araç Ezişi, Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.