Alanya'da dolandırılan emlakçı intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Alanya'da dolandırılan emlakçı intihar girişiminde bulundu

Alanya\'da dolandırılan emlakçı intihar girişiminde bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir emlakçı, dolandırıldığını öne sürerek Alanya Kalesi'nin surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından son anda engellenen şahıs, hastaneye kaldırıldı.

29.08.2024 15:43
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, emlakçı Mehmet A.(48), iddiaya göre bir kişi tarafından dolandırıldığını öne sürerek Alanya Kalesi'nin surlarına çıktı. İntihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerinin başarılı müdahalesiyle son anda engellendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Alanya Kalesi'nin iç kısmındaki surlarda meydana geldi. İddiaya göre, inşaat ve emlak sektörüyle uğraşan Mehmet A., dolandırıldığı gerekçesiyle kalenin surlarına çıkarak hayatına son vermek istedi. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'nde görev yapan Komiser İsmail Çınar, uzun süren ikna çabalarının ardından Mehmet A.'yı bir anlık dalgınlığından faydalanarak güvenli bir şekilde aşağı çekti. Mehmet A.'nın bulunduğu yerden indirildiği gören ailesi ve iş arkadaşları da rahat bir nefes aldı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, Mehmet A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da dolandırılan emlakçı intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

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