Alanya\'da dron destekli trafik denetimi: 29 araca ceza

3.Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde toplam 29 araca cezai işlem uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çevre yolu üzerinde dron ile trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan 24 araca, kask takmayan 3 motosiklet sürücüsüne, seyir halinde cep telefonu ile konuşulan 2 araç olmak üzere toplam 29 araca cezai işlem uygulandı. - ANTALYA