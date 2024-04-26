Alanya'da dron destekli trafik denetimi: 29 araca ceza - Son Dakika
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Alanya'da dron destekli trafik denetimi: 29 araca ceza

Alanya\'da dron destekli trafik denetimi: 29 araca ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan 24 araca, kask takmayan 3 motosiklet sürücüsüne, seyir halinde cep telefonu ile konuşulan 2 araca olmak üzere toplam 29 araca cezai işlem uygulandı.

26.04.2024 09:59
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde toplam 29 araca cezai işlem uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çevre yolu üzerinde dron ile trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan 24 araca, kask takmayan 3 motosiklet sürücüsüne, seyir halinde cep telefonu ile konuşulan 2 araç olmak üzere toplam 29 araca cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da dron destekli trafik denetimi: 29 araca ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da dron destekli trafik denetimi: 29 araca ceza - Son Dakika
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