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Alanya'da dron destekli trafik denetimi: 76 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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Alanya'da dron destekli trafik denetimi: 76 sürücüye ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafikte seyir halindeyken telefon kullanan sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 76 sürücüye toplam 114 bin 456 TL cezai işlem uygulandı.

Alanya\'da dron destekli trafik denetimi: 76 sürücüye ceza kesildi
13.01.2024 - 13:24,  Güncelleme: 13:25
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Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafikte seyir halindeyken telefon kullanan sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 12 Ocak Cuma günü merkez çevre yolu üzerinde dron destekli trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde ekipler, seyir halindeyken cep telefonu kullanan 76 sürücüye toplam 114 bin 456 TL cezai işlem uyguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Antalya, Alanya, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da dron destekli trafik denetimi: 76 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika


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