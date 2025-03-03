Alanya'da Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

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Alanya'da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 katlı binanın 4'üncü katındaki dairesinin penceresinden düşen kadın sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün sabah 10: 30 sıralarında Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın 4. Katında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre mutfak penceresinden bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Fatma S. hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma S. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İntihar ihtimali üzerinde duran polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.