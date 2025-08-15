Alanya'da Ev Arkadaşını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ev arkadaşını öldüren katil zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, çarşamba günü saat 15.30 sıralarında, Alanya'nın Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak'ta bulunan apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce emlakçıdan ev kiralayan 2 kişi, birlikte yaşamaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle M.U. (21), birlikte yaşadığı Abdulcebbar Yıldız (28) isimli erkek arkadaşının başından tabancayla vurarak öldürdü. İddiaya göre M.U. kiraladıkları evin emlakçısını arayarak, "Tuttuğum evde cinayet işledim" dedi. Emlakçı durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Gümüşhane'de yakalanan cinayet zanlısı M.U. ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmişti. Adliyedeki işlemlerinin ardından Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Mahmutlar L Tipi cezaevine gönderildi. - ANTALYA