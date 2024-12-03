Alanya'da Evde Klima Yangını

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde klima şalterinden kaynaklanan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Güller Pınarı Mahallesi Molla Osman Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 4'ncü katında meydana geldi. Evde ses gelen klima şalterini kapatmak isterken bir anda alevler arasında kalan Gönül T. kendini dışarı attı. Evden duman çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Evde yangın sırasında tek olan Gönül T., "Odamı havalandırdım, klimanın şalterinden sesler gelmeye başladı, kapatmak istedim ancak alevler yükselmeye başlayınca evden hızlıca çıktım" dedi.

Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA